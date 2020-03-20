НБУ напрацьовує механізм кредитних канікул для позичальників на час карантину

У Національному банку найближчими днями фіналізують та приймуть правила пільгового користування кредитами для всіх позичальників, які будуть запроваджені банками.

Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми в найближчі дні фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це буде стосуватись абсолютно всіх позичальників, і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і підприємців, і фізичних осіб. Нам всім зрозуміло, що на цей період часу (карантин - ред.) пільговий режим, чи як ми називаємо його кредитні канікули, він є просто необхідним через те, що головне завдання - це знизити навантаження на бізнес і дати можливість йому вистояти. Далі будемо відновлюватись. Ці підходи будуть стандартизовані, прийняті Правлінням і таким чином запроваджені банками", - сказала Рожкова.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 16 березня 2020 року у відеозверненні сказав, що найближчим часом очікує від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу.

17 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.