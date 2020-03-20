НБУ напрацьовує механізм кредитних канікул для позичальників на час карантину
Про це на брифінгу сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми в найближчі дні фіналізуємо правила пільгового користування кредитами. Це буде стосуватись абсолютно всіх позичальників, і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і підприємців, і фізичних осіб. Нам всім зрозуміло, що на цей період часу (карантин - ред.) пільговий режим, чи як ми називаємо його кредитні канікули, він є просто необхідним через те, що головне завдання - це знизити навантаження на бізнес і дати можливість йому вистояти. Далі будемо відновлюватись. Ці підходи будуть стандартизовані, прийняті Правлінням і таким чином запроваджені банками", - сказала Рожкова.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 16 березня 2020 року у відеозверненні сказав, що найближчим часом очікує від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу.
17 березня Верховна Рада за ініціативою Національного банку заборонила банкам нараховувати штрафи та пені за прострочення споживчого кредиту у період з 1 березня по 30 квітня.