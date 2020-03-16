Зеленський анонсував тисячу гривень доплати пенсіонерам і кредитні канікули для бізнесу

Для малого і середнього бізнесу буде розроблено програму кредитних канікул, а пенсіонерам із пенсією меншою за 5000 гривень виплатять по тисячі гривень.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

“Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін”, - сказав він.

Також він підкреслив, що Міністерство фінансів має провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Разом з тим Зеленський проінформував, що громадяни, які отримують пенсію менше як 5000 гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.