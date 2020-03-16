У двох областях треба ввести надзвичайну ситуацію - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про запровадження надзвичайної ситуації на Житомирщині та Буковині.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на сторінці Президента у Facebook.

"В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій та Житомирській, – запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року", - сказав Зеленський.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано вже 174 786 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6705 осіб, одужали 77 657 людей.

В Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.