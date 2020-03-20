Мінінфраструктури та Bolt запускають проєкт для перевезення медиків

Міністерство інфраструктури Україна та служби таксі Bolt запускають проєкт із перевезення медичних працівників під час карантину.

Про це поінформував міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Міністерство інфраструктури та компанія Bolt запускають проєкт із перевезення медичних працівників під час карантину. Ми вдячні компанії Bolt за таку ініціативу. Але водночас наголошуємо – міські влади, керівники органів місцевого самоврядування повинні організувати ефективне та надійне підвезення медпрацівників на роботу та додому. Це сфера їхньої безпосередньої відповідальності перед місцевими громадами», - сказав Криклій.

Зазначається, що для реалізації ініціативи створено спеціальний сайт https://boltformedicals.com.ua, де можуть зареєструватися медичні працівники.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.