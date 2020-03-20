Uber розвозитиме безкоштовно медиків у семи найбільших містах України

Uber забезпечить 10 тисячами безкоштовних поїздок українських лікарів, щоб вони могли дістатись до своїх робочих місць.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_інфо.

«За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такий сервіс Uber надаватиме у містах: Києві, Одесі, Львові, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі та Вінниці.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.