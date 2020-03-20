Короткі підсумки першого тижня карантину в Україні

Перший тиждень карантинних заходів в країні – від транспортного шоку і валютної паніки до радості за першого вилікуваного

Станом на ранок 20 березня на території України було лабораторно підтверджено 26 випадків Covid-19, з них три летальні. З 12 березня вся країна пішла на тритижневий карантин. Україна закрила кордони на в’їзд іноземцям. Для українських громадян – туристів та трудових мігрантів, що виявили бажання повернутися додому, держава організувала перевезення. Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, очікують на повернення ще 23 тисячі громадян. У чотирьох регіонах – Київській, Житомирській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях введено режим надзвичайної ситуації. Верховна Рада ухвалила ряд законів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), якими, зокрема, запровадила штрафи за недотримання умова карантину. Суспільство та економіка намагаються пристосуватися до нових умов життєдіяльності. Не обійшлося без проблем, але є й радісні новини. Пацієнт з Чернівців, у якого першого в Україні діагностували коронавірусну інфекцію, одужав і виписаний з лікарні.

Розповсюдження вірусу: інфекція таки зайшла в Україну

На сьогодні (20 березня) випадки коронавірусної хвороби зафіксовані: у Чернівецькій області – 15 випадків (1 летальний), Житомирській області – 2 випадки (1 летальний), Київській області – 2 випадки, Донецькій області – 1 випадок, Дніпропетровській області – 2 випадки, Івано-Франківські області – 1 випадок (летальний), у м. Києві – 3 випадки.

Серед перших хворих в основному люди, які повернулися з-за кордонних поїздок. Один з них – народний депутат Сергій Шахов, його дружина заразилася вже в Україні від свого чоловіка. Народні депутати фракції «Голос», які контактували з Шаховим, заявили, що переходять в самоізоляцію. Через підозру на коронавірус також самоізолювався глава газового дивізіону НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов.

Віктор Ляшко

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, п’ять нових випадків зараження, які були зареєстровані в Чернівецькій області в четвер 19 березня, є першими випадками зараження всередині країни. «У країну зайшла коронавірусна інфекція, зафіксовані перші випадки внутрішнього інфікування", – заявив Віктор Ляшко.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України наразі досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб – загалом більше 700 зразків.

Труднощі карантину: стоп, метро!

Очевидно, що ріст захворювань, зафіксовані протягом першого тижня – це ще тільки початок епідемії на нашій території. І вся надія зараз на те, наскільки населення буде добросовісно виконувати карантинні заходи, що були прийняті на упередження. Їх початок виявився досить сумбурним.

Нагадаємо, що згідно вимог карантину в Україні закрито навчальні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Заборонені масові заходи та зібрання. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. Наземний комунальний транспорт працює з обмеженням перевезення у кількості не більше 10 осіб. Працівники компаній та підприємства некритичних галузей перейшли на дистанційну форму роботи.

Однак різке припинення роботи метрополітенів у великих містах, зокрема у 3-мільйонному Києві, привело у перші дні до пасажирського колапсу – транспорт був переповнений людьми, що працюють в критичних сферах. За цей час поліцейські в Україні склали 405 адмінпротоколів та почали 6 кримінальних проваджень за порушення правил карантину, введеного на тлі ситуації з коронавірусів. Здебільшого, порушення виникали у сфері перевезення пасажирів.

За перший тиждень поліцейські склали 405 адмінпротоколів за порушення правил карантину

Столична влада була вимушена розробляти маршрути довезення медиків та інших фахівців, які забезпечують нормальну життєдіяльність міста в умовах карантину, додатковим комунальним транспортом та транспортом підприємств, де працюють ці люди. Служби таксі Bolt та Uber висловили готовність безкоштовно перевозити медпрацівників.

Боротьба з дефіцитом: контрабандистам – бій!

З появою в Україні хворих на коронавірусну інфекцію в країні стався тотальний дефіцит захисних пов’язок, антисептиків та препаратів для симптоматичного лікування вірусних інфекцій.

11 березня Кабінет міністрів України заборонив експорт медичних масок та інших засобів захисту через зростання попиту на них серед українців. І одразу спроби контрабанди медичних масок в інші країни стали більш популярними, ніж традиційні спроби контрабанди цигарок. «Тільки за вихідні (14-15 березня. – Ред.) спільними зусиллями зупинено експорт близько 130 тис. штук масок різних типів», – заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють поліпшити ситуацію з наявністю засобів індивідуального захисту в медустановах і аптеках за 3-4 дня, про що заявив заступник голови відомства, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Планується це як за рахунок розгортання власного виробництва на вітчизняних підприємствах, так і гуманітарної допомоги з Китаю. 20 березня з Києва до китайського міста Гуанчжоу вилетів військовий вантажний літак Іл-76, який має прийняти на борт медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого.

Рахункова палата оперативно проаналізувала держбюджет на 2020 рік і визначила можливості для перенаправлення щонайменше 5 млрд гривень на підтримку медицини та термінової закупівлі необхідного медичного обладнання.

Міністерство охорони здоров’я очікує днями поставки великої партії тестів на визначення Covid-19 цими вихідними, і з понеділка розраховує розширити доступ до тестування.

Дефіцит засобів індивідуального захисту та антисептиків, які є в деяких лікарнях, теж обіцяють буде ліквідовано найближчим часом. Представники МОЗ провели низку зустрічей з найбільшими виробниками антисептичних засобів, на яких обговорили проблеми з дефіцитом цих засобів у країні. Одна із проблем – світовий брак сировини, зокрема ізопропілового спирту, який використовується для виробництва засобів. Тому вітчизняні виробники нагально змінюють рецептуру та починають виробляти антисептики з етилового спирту, який в Україні є.

Валютні гойдалки: гривня трохи «злякалася»

Через паніку, пов'язаною із глобальною ситуацією у світовій економіці та коронавірусом, а також збільшенням внутрішнього попиту, в Україні різко девальвувала гривня – з 25 до 27,5 грн за долар. Заступник голови правління НБУ Олег Чурій пояснив валютні гойдалки сильним впливом готівкового ринку (фізичні особи). При цьому банкір запевнив, що регулятор і надалі має можливості згладжувати ймовірні коливання гривні, оскільки минулого року мав змогу додати в резерв аж $8 млрд. Для згладжування курсових коливань Нацбанку довелося на цьому тижні потратити з валютного резерву більш ніж $2,5 млрд (наразі залишається $24 млрд).

На початку тижня в касах банків та обмінників спостерігалася нестача готівкової валюти, і це, як пояснили в НБУ, було пов'язано з проблемами авіасполучення. До кінця тижня вдалося завезти в Україну 200 млн готівкових євро і забезпечити банки достатньою кількістю банкнот у євро. В активній фазі були також переговори про доставку готівкового долара з США.

Підготувала Оксана Поліщук, Київ