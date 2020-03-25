МОЗ ініціює обов'язкове обстеження осіб, які мають симптоми Covid-19

Міністерство охорони здоров'я ініціювало обов'язкове обстеження осіб, які мають симптоми Covid-19.

Про це на засіданні уряду сказав міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суть цього проєкту полягає в тому, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати обов'язкове обстеження осіб, які мають симптоми Covid-19 або знаходяться в контакті з особами яким встановлено діагноз Covid-19. Якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку та обов'язкової госпіталізації, призначати карантин особам, яким встановлено діагноз та які ухиляються від лікування в добровільному порядку", - сказав Ємець.

Він додав, що проєктом документу також пропонується забезпечення охорони громадської безпеки та порядку на території об'єктів, де проводиться обстеження, госпіталізація або карантин.

За пропозицією Мінсоцполітики, пропонується обов’язкова госпіталізація дітей тих осіб, яким було встановлено діагноз Covid-19 та було госпіталізовано до лікарень.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: ДПСУ