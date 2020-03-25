МОЗ радить, як не втратити здоровий глузд під час карантину

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації як уникнути погіршення психологічного стану під час карантину.

Поради розміщені на сайті МОЗ.

"Через тритижневий карантин в Україні задля попередження поширення Covid-19 населення починає відчувати паніку. МОЗ України наголошує, “вірус паніки” страшніший за коронавірусну інфекцію. Окрім фізичного здоров'я, попіклуйтесь і про психічне", - йдеться у повідомленні.

Зокрема людям, у яких з’явився страх спілкування з оточуючими і вони стали більш замкнутими, радять кооперуватися у невеликі групи і проводити час разом онлайн, наприклад, можна кооперуватися у книжкові клуби, чемпіонати з настільних ігор, кіноперегляди.

Якщо проблемою є депресія через недостатню активність на карантині, то вихід - спорт у домашніх умовах, нове хобі, самовдосконалення.

Якщо проблема в тому, що ви постійно гуглите будь-які симптоми COVID-19 та приміряєте їх на себе, то порада така: не займайтесь самолікуванням, цікавтеся інформацією у фахівців, дотримуйтесь правил особистої гігієни, самоізолюйтеся. вивчіть статистику й оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій

Проблема: Ви скуповуєте велику кількість продуктів та засобів гігієни. Вихід: товарного дефіциту не буде. Це спекуляція свідомістю людей, тому ставтеся до всього критично. Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами та з успіхом їх перемагав.

Піклуйтеся про своє психічне і фізичне здоров'я, будьте критичними до інформації у ЗМІ, радять в МОЗ.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.