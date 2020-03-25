МОЗ радить, як не втратити здоровий глузд під час карантину

МОЗ радить, як не втратити здоровий глузд під час карантину

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації як уникнути погіршення психологічного стану під час карантину.

Поради розміщені на сайті МОЗ.

"Через тритижневий карантин в Україні задля попередження поширення Covid-19 населення починає відчувати паніку. МОЗ України наголошує, “вірус паніки” страшніший за коронавірусну інфекцію. Окрім фізичного здоров'я, попіклуйтесь і про психічне", - йдеться у повідомленні.

Зокрема людям, у яких з’явився страх спілкування з оточуючими і вони стали більш замкнутими, радять кооперуватися у невеликі групи і проводити час разом онлайн, наприклад, можна кооперуватися у книжкові клуби, чемпіонати з настільних ігор, кіноперегляди.

Якщо проблемою є депресія через недостатню активність на карантині, то вихід - спорт у домашніх умовах, нове хобі, самовдосконалення.

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Якщо проблема в тому, що ви постійно гуглите будь-які симптоми COVID-19 та приміряєте їх на себе, то порада така: не займайтесь самолікуванням, цікавтеся інформацією у фахівців, дотримуйтесь правил особистої гігієни, самоізолюйтеся. вивчіть статистику й оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій

Проблема: Ви скуповуєте велику кількість продуктів та засобів гігієни. Вихід: товарного дефіциту не буде. Це спекуляція свідомістю людей, тому ставтеся до всього критично. Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами та з успіхом їх перемагав.

Піклуйтеся про своє психічне і фізичне здоров'я, будьте критичними до інформації у ЗМІ, радять в МОЗ.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання. В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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