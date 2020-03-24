МОЗ нагадує - здоровим людям не треба носити маски

Індивідуальні захисні маски треба носити лише тим, хто кашляє, або чхає. Здоровим людям маски носити треба лише у разі, якщо вони надають допомогу хворим з підозрою на коронавірус.

Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.

Зокрема, МОЗ нагадує, що:

здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;

якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;

маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.

Також у МОЗ нагадали правила використання та утилізації одноразових медичних масок:

перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;

покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;

не торкайтеся маски під час її носіння;

якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки спиртовмісним антисептиком, чи ретельно помийте;

якщо маска стане вологою, замініть її новою;

не використовуйте маску повторно.

Маску треба знімати обережно, ззаду, не торкаючись основної її частини;

негайно викинути її у закритий контейнер;

ретельно обробити руки спиртовмісним антисептиком чи помити з милом.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.