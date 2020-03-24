МОЗ нагадує - здоровим людям не треба носити маски
Такі рекомендації Міністерство охорони здоров’я України розмістило у Facebook.
Зокрема, МОЗ нагадує, що:
- здоровим людям носити маску треба, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію SARS-cov-19;
- якщо ви кашляєте або чхаєте, надівайте маску;
- маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісним антисептиком або водою з милом.
Також у МОЗ нагадали правила використання та утилізації одноразових медичних масок:
- перш ніж надіти маску, обробіть руки спиртовмісним антисептиком або ретельно помийте;
- покрийте рот та ніс маскою і переконайтеся, що вона щільно прилягає;
- не торкайтеся маски під час її носіння;
- якщо треба торкнутися до маски, обробіть руки спиртовмісним антисептиком, чи ретельно помийте;
- якщо маска стане вологою, замініть її новою;
- не використовуйте маску повторно.
- Маску треба знімати обережно, ззаду, не торкаючись основної її частини;
- негайно викинути її у закритий контейнер;
- ретельно обробити руки спиртовмісним антисептиком чи помити з милом.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.