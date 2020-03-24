В Україні вже 97 випадків коронавірусу - МОЗ

В Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.

Про це на брифінгу 24 березня заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу у нас було зареєстровано 11 нових випадків. З них 10 було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. В основному це люди, які були в контакті з випадками попередніми, їх було в Чернівецькій області 25. Тому у нас динаміка збільшується, ми маємо 84 випадки коронавірусної хвороби, якщо оперувати даними попередньої доби, а також плюс 13, це вже 97 випадків на момент проведення нашого брифінгу", - сказав Ляшко.

Читайте також: Доставлених в регіони тестів вистачить на 16 тисяч осіб

Він додав, що для зменшення поширення хвороби необхідно дотримуватися вимог карантину і закликав також дотримуватися правил гігієни.

Ляшко зауважив, що більшість людей в побуті використовують антисептик неправильно. Для ефективності необхідно нанести на руки не менше 2-3 мл антисептичної рідини - це щонайменше 5-6 розпилювань. При цьому 20-30 секунд, протягом яких долоні залишаються вологими - антисептичний засіб діє на мікроорганізми на руках.