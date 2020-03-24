Доставлених в регіони тестів вистачить на 16 тисяч осіб
Про це на брифінгу 24 березня сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Сьогодні до всіх регіонів була доставлена 521 тест-система для проведення ПЛР-досліджень на визначення нового коронавірусу людини. Цього вистачить на діагностику щонайменше 16 тисяч осіб. Усі лабцентри МОЗ зараз забезпечені цими тест-системами. Поступово також йде повна комплектація по необхідній кількості реагентів та іншої кількості розхідних матеріалів”, - заявив Кузін.
Він зауважив, що це дасть можливість обласним лабцентрам самостійно проводити відповідні дослідження, що знизить навантаження на національну референс-лабораторію.
Також Кузін сказав, що Центр громадськість здоров’я зі свого боку підтримує налагодження виробництва вітчизняних тестів, і поінформував, що Україні вже зареєстровано три виробника тест-систем.
“З боку ЦГЗ ми підтримуємо вітчизняного виробника, і, безумовно, ми підтримуємо також науково-дослідні інституції, які пропонують свої наукові розробки для підвищення спроможності держави, і в тому числі з питань розробки діагностичних тест-систем. Наразі у нас є інформація, що три українські компанії вже розробили такі тест-системи, і вони пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави”, - сказав Кузін.
Він додав, що наразі незрозуміло, яким буде співвідношення вітчизняних тест-систем для визначення Covid-19 та закордонних тестів.
Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
Фото: ЦГЗ