Доставлених в регіони тестів вистачить на 16 тисяч осіб

До всіх регіонів України доставлено тести, яких вистачить для проведення діагностики на коронавірус у 16 тисяч осіб.

Про це на брифінгу 24 березня сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні до всіх регіонів була доставлена 521 тест-система для проведення ПЛР-досліджень на визначення нового коронавірусу людини. Цього вистачить на діагностику щонайменше 16 тисяч осіб. Усі лабцентри МОЗ зараз забезпечені цими тест-системами. Поступово також йде повна комплектація по необхідній кількості реагентів та іншої кількості розхідних матеріалів”, - заявив Кузін.

Він зауважив, що це дасть можливість обласним лабцентрам самостійно проводити відповідні дослідження, що знизить навантаження на національну референс-лабораторію.

Також Кузін сказав, що Центр громадськість здоров’я зі свого боку підтримує налагодження виробництва вітчизняних тестів, і поінформував, що Україні вже зареєстровано три виробника тест-систем.

“З боку ЦГЗ ми підтримуємо вітчизняного виробника, і, безумовно, ми підтримуємо також науково-дослідні інституції, які пропонують свої наукові розробки для підвищення спроможності держави, і в тому числі з питань розробки діагностичних тест-систем. Наразі у нас є інформація, що три українські компанії вже розробили такі тест-системи, і вони пройшли відповідну сертифікацію на рівні держави”, - сказав Кузін.

Він додав, що наразі незрозуміло, яким буде співвідношення вітчизняних тест-систем для визначення Covid-19 та закордонних тестів.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: ЦГЗ