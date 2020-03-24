Лабораторії МОЗ працюють цілодобово, приватні також проводять дослідження

Лабораторії МОЗ, які досліджують підозри на Covid-19, працюють у цілодобовому режимі, також до лабораторних досліджень залучаються приватні лабораторії та інші державні і наукові установи.

Про це на брифінгу 24 березня сказав в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ключову роль у питанні протидії інфікування новим коронавірусом відіграє саме лабораторна діагностика, тому лабораторії по всій країні зараз переведені майже у цілодобовий режим роботи для пришвидшення проведення як лабораторних діагностичних досліджень, так і для того, щоб ретроспективно оцінювати поширеність нового коронавірусу серед населення країни. Лабораторії лабораторних центрів МОЗ працюють у 25 обласних центрах країни. Дуже активно залучається приватний сектор для проведення певної частини діагностичних досліджень. Залучено також протичумний інститут Мечникова в Одесі (ДУ “Український науково-дослідний протичумний інститут ім. Мечнікова МОЗ України” — ред.), питання лабораторної діагностики будуть частково поширюватися і на науково-дослідні установи, і на інститути, які знаходяться як у сфері підпорядкування МОЗ, так і в сфері підпорядкування академічних інститутів або НАНУ”, - сказав Кузін.

Він зауважив, що нині немає заборон для проведення приватними лабораторіями досліджень на Covid-19.

"Було направлено відповідні листи до ліцензіатів медичної практики, які отримали ліцензію щодо лабораторної діагностики, в них є таке право. Єдина вимога - лабораторія належно облаштована і з належним рівнем біозахисту... І така лабораторія повинна забезпечити звітування, і в тому числі проведення міжлабораторних випробувань або порівнянь, для того щоб підтвердити, що ця лабораторія дійсно працює ефективно і відповідно до міжнародних стандартів", - сказав Кузін.

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Він додав, що в України вже зафіксовано 84 випадки Covid-19, найбільше в Києві — 29 і в Чернівецькій області — 25. Досліджено 756 підозр. Центр громадського здоров'я щогодинно отримує інформацію з усіх лабораторних центрів МОЗ.