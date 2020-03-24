В Україні зафіксували 84 випадки коронавірусної хвороби

В Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 24 березня в Україні 84 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у Дніпропетровській області — 2 випадки; Донецькй області — 1 випадок; Житомирській області — 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківській області — 5 випадків (1 летальний); м. Києві — 29 випадків; Київській області — 15 випадків, з них 10 протягом останньої доби; Львівській області — 2 випадки; Тернопільсьій області — 2 випадки, з яких 1 протягом останньої доби; Чернівецькій області — 25 випадків (1 летальний); Черкаській області — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Всього з початку 2020 року до Центру надійшло 756 повідомлень про підозру на Covid-19.

За даними сайту Worldometers, станом на 9:35 ранку 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.

Фото: АА