Де шукати інформацію про коронавірус - МОЗ назвало офіційні джерела

Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків Covid-19 в Україні оприлюднюються Міністерством охорони здоров'я та Центром громадського здоров’я МОЗ.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я в Україні в Facebook.

"Остаточні та достовірні дані щодо підтверджених випадків Covid-19 оприлюднюються щоранку о 10:00 на єдиних офіційних джерелах - каналах комунікації МОЗ України та Центр громадського здоров’я України" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційні дані щодо підтверджених випадків Covid-19 надходять до Центру громадського здоров'я України щодня по завершенню досліджень усіх обласних лабораторних центрів та вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ. Центр збирає, аналізує та верифікує отримані дані на наявність будь-яких неточностей.

Про всі підтверджені випадки в Україні звітує Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я України на офіційних інтернет-ресурсах.

Як інформує МОЗ, повідомлення про результати діагностування з будь-яких інших джерел, зокрема і від представників органів місцевого самоврядування тощо, можуть бути підтверджені лише у порядку, описаному вище. До моменту надходження офіційного повідомлення такі дані не можуть бути верифіковані МОЗ України та ЦГЗ.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 березня зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.

В Україні станом на 23 березня було 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА