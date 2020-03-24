Чернігівщина отримала 5000 швидких тестів на коронавірус і партію ПЛР-тестів

Чернігівщина отримала 5 тис. швидких тестів для діагностики коронавірусу і партію тестів для полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

Про це повідомила пресслужба Чернігівської ОДА.

"Тести для полімеразно-ланцюгової реакції доставлені в Чернігівський обласний лабораторний центр. Швидкі тести розподіляються по області для лікувальної мережі", - йдеться у повідомленні.

У Чернігів тести надійшли напередодні ввечері. За інформацією ГУ Нацполіції Чернігівської області, разом із ними в регіон були доставлені захисні костюми, маски та санітайзери для медиків і підрозділів МВС.

На сьогодні в Чернігівській області не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 24 березня в Україні зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Фото: cg.gov.ua