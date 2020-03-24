Херсон отримав 5000 експрес-тестів для діагностування коронавірусу

Херсон отримав 5 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«Херсон отримав 5 тисяч експрес-тестів для діагностування коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформацію про кількість отриманих експрес-тестів оприлюднив міський голова Володимир Миколаєнко на щоденній нараді стосовно запобігання поширенню Covid-19 у місті.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на Херсонщину прибув медичний вантаж із Китаю.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.