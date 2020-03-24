У вівторок, 24 березня, до Запоріжжя прибув перший транш гуманітарної допомоги з Китаю. Медики отримали маски, захисні біокостюми і два види тестів на визначення коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До Запоріжжя доставили маски, захисні костюми для медиків і тести на коронавірус / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

«Сьогодні ми отримали більш як 4000 масок і респіраторів підвищеного класу захисту і понад 700 костюмів», - зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

Також у складі гуманітарної допомоги доставили більш як 1000 експрес-тестів і тестів ПЦР, які дозволять отримувати точні результати аналізів пацієнтів із підозрою на коронавірус на місці. Біоматеріал більше не потрібно буде відправляти до Києва.

За словами головного державного санітарного лікаря Запорізької області Романа Терехова, на сьогодні в області 19 підозр на коронавірус. Частину з них перевірять уже за допомогою отриманих тестів.

За даними МОЗ, на сьогодні в Україні зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус.