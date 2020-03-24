До Запоріжжя доставили маски, захисні костюми для медиків і тести на коронавірус

До Запоріжжя доставили маски, захисні костюми для медиків і тести на коронавірус

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Укрінформ
У вівторок, 24 березня, до Запоріжжя прибув перший транш гуманітарної допомоги з Китаю. Медики отримали маски, захисні біокостюми і два види тестів на визначення коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До Запоріжжя доставили маски, захисні костюми для медиків і тести на коронавірус / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

«Сьогодні ми отримали більш як 4000 масок і респіраторів підвищеного класу захисту і понад 700 костюмів», - зазначив директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

Також у складі гуманітарної допомоги доставили більш як 1000 експрес-тестів і тестів ПЦР, які дозволять отримувати точні результати аналізів пацієнтів із підозрою на коронавірус на місці. Біоматеріал більше не потрібно буде відправляти до Києва.

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За словами головного державного санітарного лікаря Запорізької області Романа Терехова, на сьогодні в області 19 підозр на коронавірус. Частину з них перевірять уже за допомогою отриманих тестів.

За даними МОЗ, на сьогодні в Україні зафіксовано 84 випадки захворювання на коронавірус.

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