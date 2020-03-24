На Дніпропетровщину привезли вісім тисяч експрес-тестів на коронавірус
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
"Напередодні в Україну з Китаю прилетіла велика поставка тестів для визначення коронавірусу та засобів індивідуального захисту. Це вкрай важливо для забезпечення оперативного виявлення якомога більшої кількості випадків інфікування, а отже – для своєчасної протидії епідемії", – наголосив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.
За його словами, лікарі Дніпропетровщини отримали для досліджень 8 тис. експрес-тестів, тест-системи для ПЛР, 5,1 тис. масок, 200 респіраторів та інші засоби індивідуального захисту. Незабаром очікуються з Китаю додаткові поставки.
Наразі першочергові потреби області покриті.
Зазначається, що отримані засоби надійдуть до госпітальних баз та служби екстреної меддопомоги області.
У разі необхідності медики робитимуть два тестування: на грип і експрес-тест на коронавірус. Якщо проведене дослідження підтвердить Covid-19, лікарі братимуть додатковий зразок – для ПЛР-тестування.
Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Україні зареєстровано 84 підтверджені випадки Covid-19. Із них два – на Дніпропетровщині.
Фото: Дніпропетровська ОДА