МОЗ: за добу зафіксували 29 нових випадків коронавірусу - всього 113

В Україні за останню добу зафіксовано 29 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останню добу виявлено по одному новому випадку у Волинській, Луганській та Одеській областях, по два - на Запоріжжі, Тернопільщині та у Києві, 7 нових випадків зафіксовано у Київській області, 13 - у Чернівецькій.

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Загалом, у Чернівецькій області виявлено 38 випадків Covid-19 (1 особа померла), у Києві – 31 випадок, у Київській області – 22, Івано-Франківській – 5 (1 особа померла), Тернопільській – 4, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській – по 2, Житомирській – 2 (1 особа померла), у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях – по одному хворому.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 25 березня до ЦГЗ надійшло 185 повідомлень про підозру на Covid-19, а загалом з початку 2020 року - 941 повідомлення.

У МОЗ укотре закликали українців за перших симптомів респіраторного захворювання обов’язково зателефонувати своєму сімейному лікарю. Водночас медики наголошують, що самоізоляція є найдієвішим способом убезпечитися від інфікування.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 25 березня у світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом, з них 18 910 летальних і 109 154 особи одужали.