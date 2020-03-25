У Тернополі підтвердили перший випадок коронавірусу

Офіційно підтверджено перший факт захворювання на коронавірусну інфекцію безпосередньо у Тернополі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний штаб для боротьби із коронавірусом.

«Лабораторно підтверджено перший випадок Covid-19 у мешканця Тернополя. Чоловік 1965 р.н. прибув був з Австрії. Зараз отримує необхідну медичну допомогу, обстежується коло контактних осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 8 ранку на Тернопільщині підтверджено шість випадків захворювання на Covid-19: 4 випадки у мешканців Монастириського району та 1 - у мешканця міста Заліщики.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці минулого тижня на Тернопільщині зареєстровано перший випадок із захворювання на коронавірус і в зв’язку з можливим поширенням коронавірусної інфекції в області було оголошено надзвичайну ситуацію.

Станом на 7 год. 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус Covid-19 у 13 областях та м. Києві.