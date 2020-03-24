Ємець не збирається у відставку - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не збирається подавати у відставку.

Про це заявив речник МОЗ Артем Дехтяренко в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець не збирається у відставку", - зазначив він.

За словами Дехтяренка, позиція Ємця полягає в тому, що "він прийшов до влади, щоб провести медичну реформу, щоб допомогти Україні подолати епідемію коронавірусу".

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Раніше деякі депутати повідомили про можливу відставку Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Фото: МОЗ