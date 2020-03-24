Ємець ініціює службове розслідування щодо “Медичних закупівель України”

Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві “Медичні закупівлі України” (МЗУ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Таке доручення дано після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумаділова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

На виконання доручення створена відповідна комісія, а пресслужба МОЗ обов’язково інформуватиме про результати розслідування.

Як повідомляли ЗМІ, керівник державного підприємства "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Іллю Ємця в тому, що він хоче призначити на ДП "довірену особу".

Фото: МОЗ