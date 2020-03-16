Полтавщина на два тижні закриє громадські заклади

На території всієї Полтавщини щонайменше на два тижні закриють заклади сфери послуг, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.

"Щонайменше на два тижні в Полтавській області призупинять роботу заклади сфери послуг. Працюватимуть лише аптеки, лікарні, продуктові магазини, банки, АЗС, залізничні й автомобільні вокзали, поштові відділення. Обмежуються публічні заходи", - йдеться у повідомленні.

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Офіційно це рішення буде затверджене найближчим часом, заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Також він звернувся до працедавців із проханням перевести своїх співробітників на віддалений режим роботи, зберігаючи усі гарантії та рівень заробітної плати.

Полтавська обласна державна адміністрація також працюватиме дистанційно.

«Переводимо наради в онлайн режим. Залишаємо мінімально необхідну кількість персоналу. Я перебуватиму на робочому місці», – запевнив Синєгубов.

Наразі на території Полтавщини не зафіксовані випадки захворювання на Covid-2019.