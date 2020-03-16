Закриті магазини, віддалена робота, скринінг: Закарпаття також іде на карантин

На Закарпатті на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення призупинити роботу об’єктів загального користування з присутністю більше 10 осіб. Це стосується усіх магазинів, крім продуктових, аптек та АЗС.

Про це повідомив у Facebook в.о.голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

"Сьогодні, 16 березня, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення тимчасово, до 3 квітня 2020 року, призупинити роботу об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб. Це стосується усіх магазинів, крім продуктових, аптек та АЗС", - написав він.

Згідно з переліком, наведеним Гетманенком, карантинні заходи планують запровадити кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки та інші культурні й розважальні заклади.

Також рекомендують припинити роботу дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних, розміщених у закритих приміщеннях, фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів та стадіонів, водних парків, атракціонів.

Громадянам рекомендують утриматися від виїзду за кордон у країни, на території яких зафіксовані випадки Covid-19, та максимально обмежити пересування у межах області (країни).

Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій всіх форм власності рекомендовано запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань. Також радять максимально перевести роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій.

Комісія також рекомендує запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику. А ще - передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцування.