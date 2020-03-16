Суми й Миколаїв - на карантині: працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини та АЗС

У Сумах і Миколаєві відзавтра припиняється робота майже всіх торговельних закладів. На час карантину працюватимуть лише аптеки, продовольчі магазини і заправки

У Сумах відзавтра припиняється робота майже всіх торговельних закладів.

Таке рішення 16 березня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на засіданні якої розглядалося питання щодо тимчасового припинення роботи ринків, закладів харчування, торговельних центрів, кінотеатрів Сум.

Комісія ухвалила рішення обмежити госпіталізацію на планове лікування, ввести обов'язковий масковий режим у закладах охорони здоров'я, припинити роботу торгових центрів, ринків, магазинів, закладів громадського харчування, окрім аптек, продовольчих магазинів та АЗС.

Обмеження триватиме з 8.00 17 березня до 3 квітня 2020 року.

У Миколаєві закривають усі об’єкти загального користування незалежно від форми власності з присутністю понад 10 осіб, окрім продуктових ринків, магазинів та аптек.

17 березня 2020 року з 00.00 тимчасово зупиняється робота таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності з присутністю понад 10 осіб», - йдеться у повідомленні відділу інформаційного забезпечення міської ради.

Зокрема, це стосується кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів; дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, зоопарку, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів.

Також припинять роботу усі магазини, крім продуктових та аптек, торговельно-розважальнв центри, будівельних ринків та інших (крім продуктових), ресторани, заклади громадського харчування, дискотеки, паби тощо.

Скасовано також проведення службового та особистого прийомів громадян Миколаївським міським головою, його заступниками та іншими посадовими особами.

Як повідомляв Укрінформ, на карантин сьогодні пішли Запоріжжя та Івано-Франківськ.