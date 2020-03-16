Запоріжжя та Франківськ "йдуть" на карантин — що закривається
Про це повідомили мери міст.
"Запоріжжя йде на карантин! Так, у нас у місті поки немає жодного хворого на коронавірус. Але ми маємо зробити все, щоб попередити розповсюдження захворювання", - написав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook.
В пості йдеться про те, що в місті зачиняються усі магазини, окрім продуктових та аптек. Тимчасово припиняють роботу кінотеатри, театри, музеї, бібліотеки та інші культурні і розважальні заклади, кафе, ресторани, заклади громадського харчування, ТРЦ, фітнес-клуби тренажері зали, а також усі ринки.
Комунальний громадський транспорт працюватиме в штатному режимі.
У бюджеті міста додатково передбачено 100 млн грн на боротьбу з поширенням коронавірусу та надання медичної допомоги хворим.
Як повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінківі, його звернення вже підтримала місцева комісія з надзвичайних ситуацій.
"Я буду пропонувати: перше - закрити усі заклади на території Івано-Франківська, окрім аптек, продуктових магазинів та заправок", - зазначив Марцінків.
Водночас, на його пропозицію в місті призупиняють роботу Центрів надання адміністративних послуг, відділів субсидій та соціального захисту. Усі ці послуги надаватимуть в режимі онлайн.
На карантин зі збереженням заробітної плати також відправляють працівників освіти, культури та органів місцевого самоврядування за винятком тих людей, які забезпечують життєдіяльність міста. Територіальні центри мер Івано-Франківська просить забезпечити допомогу одиноким та людям з інвалідністю і радить, у разі потреби, телефонувати на номери 15-7-, 0670101580, або 050 0101580.
Водночас, Марцінків вважає за необхідне перевести роботу приватного та комунального транспорту в режим вихідного дня та забороняє комунальним службам проводити планові роботи із заміни лічильників тощо. В лікарнях Івано-Франківська мер просить передбачити додаткові місця для потреби хворих з підозрою на коронавірус.
"Забезпечити у міському бюджеті кошти для медичного персоналу, який буде задіяний у боротьбі з коронавірусом. Мова йде про премії, надбавки тощо для медиків", - додав Марцінків.
За ініціативою мера з резервного бюджету Івано-Франківська скерують кошти на придбання необхідних медикаментів та додаткових систем вентиляції легень.
Водночас, мер Івано-Франківська просить власників аптек не підвищувати ціни на медичні засоби захисту від вірусів, а правоохоронців – збільшити кількість патрулів для протидії скупчення людей на вулицях міста.
За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.
Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
Карантин в Україні запроваджено до 3 квітня.