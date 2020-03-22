Як правильно організувати самоізоляцію вдома: рекомендації МОЗ

Рекомендації оприлюднені на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

"При перших симптомах респіраторних захворювань зателефонуйте сімейному лікареві та залишайтеся вдома. Уважно поставтесь до самоізоляції та дотримуйтесь рекомендацій. Це допоможе не тільки убезпечити себе, але і вберегти від інфікування сотні співгромадян", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поради стосуються того, як правильно організувати самоізоляцію вдома, дотримання правил гігієни, дезінфекції поверхонь, використовування предметів домашнього вжитку, моніторинг стану здоров'я тощо.

Як повідомлялося, в Україні зареєстровано 47 випадків захворювання на Covid-19.