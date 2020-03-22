Поліція контролюватиме обсервацію українців, які повернулися з-за кордону - Аваков

Поліція контролюватиме обсервацію українців, які повернулися з-за кордону - Аваков

Укрінформ
Правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції громадянами, котрі повернувся в Україну з-за кордону.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради з Президентом, головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, йдеться на сайті глави держави..

«Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію», – зазначив міністр внутрішніх справ.

Також він закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що була видана постанова, яка передбачає, що всі українці з-за кордону заповнюватимуть анкети. "Ці дані передаватимуть на місця, й санітарні лікарі в регіонах консультуватимуть, а в разі необхідності – надаватимуть допомогу тим, хто прибув з іншої країни. Він також зазначив, що було визначено, які з медичних закладів слід перепрофілювати для боротьби з COVID-19", - додали у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

На нараді також були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко.

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