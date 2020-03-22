Поліція контролюватиме обсервацію українців, які повернулися з-за кордону - Аваков

Правоохоронні органи системно працюють над контролем дотримання карантину та самоізоляції громадянами, котрі повернувся в Україну з-за кордону.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради з Президентом, головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, йдеться на сайті глави держави..

«Напередодні з-за кордону повернулося 19 тисяч людей у рамках програм евакуації українців. Їм усім надається пам’ятка про самоізоляцію на два тижні й робиться тест на коронавірус. Поліція бере на себе зобов’язання контролювати їхню обсервацію», – зазначив міністр внутрішніх справ.

Також він закликав регіональних керівників вирішити питання продовольчих ринків, які несуть серйозні ризики поширення коронавірусу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко додав, що була видана постанова, яка передбачає, що всі українці з-за кордону заповнюватимуть анкети. "Ці дані передаватимуть на місця, й санітарні лікарі в регіонах консультуватимуть, а в разі необхідності – надаватимуть допомогу тим, хто прибув з іншої країни. Він також зазначив, що було визначено, які з медичних закладів слід перепрофілювати для боротьби з COVID-19", - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

На нараді також були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко.