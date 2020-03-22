Селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На нараді також були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт Президента.

«Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. В єднанні – наша перемога», – зазначив Зеленський.

Глава держави заявив, що задля координації зусиль та найбільш ефективної співпраці заради здоров’я українців такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.

Зеленський також нагадав, що вже скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах.

Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою Covid-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міст долучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.

«Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як з представниками G7, китайського уряду, МВФ тощо. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші», – сказав Шмигаль.

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Прем’єр-міністр також розповів, що проводиться моніторинг захворюваності та потреб державних закладів на основі інформації з місцевих лікарень. Він допоможе справедливо розподіляти ресурси, грамотно прогнозувати та робити замовлення у майбутньому. Очільник уряду також закликав не допустити корупційних дій і зловживань при закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, і зазначив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з цією інфекцією та її наслідками в Україні.

Фото: пресслужба Президета