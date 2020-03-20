Зеленський обговорив з прем’єром Італії наслідки пандемії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський висловив прем’єр-міністру Італійської Республіки Джузеппе Конте співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляє пресслужба глави Української держави.

“Президент України Володимир Зеленський висловив прем’єр-міністру Італійської Республіки Джузеппе Конте співчуття у зв’язку з жахливими масштабами пандемії коронавірусу в Італії, яка забрала життя понад трьох тисяч італійських громадян”, - йдеться в повідомленні.

Зеленський і Конте погодилися з важливістю координації зусиль щодо боротьби з поширенням пандемії та подолання негативних соціально-економічних наслідків, спричинених спалахом коронавірусу.

За даними пресслужби, було відзначено важливість безперебійного транспортного забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медичних препаратів та обладнання. Сторони домовились об’єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн.

Також глава держави висловив подяку уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Окремо було обговорено питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня, поінформували в ОП.

Президент також поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа, передав йому вітання та побажав залишатися здоровим.

Додатково, враховуючи значний досвід Італії у боротьбі з коронавірусом, Зеленський відзначив інтерес України до налагодження інформаційного обміну на рівні служб охорони здоров’я двох країн з метою вивчення нових галузевих стандартів та рекомендацій, що впроваджуються в Італії для протидії хворобі.

Сторони також обговорили заходи з продовження політичного діалогу на найвищому рівні та реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України до Італійської Республіки 7 лютого 2020 року, зазначили в пресслужбі.

Як повідомлялося, за даними Служби цивільного захисту Італії, в Італії станом 20 березня зафіксовано 37 860 випадків зараження коронавірусом; померли 4032 людей.