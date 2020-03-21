Шмигаль обговорив із послом КНР організацію телемосту з китайськими лікарями

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив у телефонній розмові з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном питання практичної допомоги в подоланні коронавірусу та проведення прямого телемосту з китайськими лікарями.

Про це Шмигаль написав на свої сторінці у Facebook.

"Готуємося до можливого погіршення ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. Провів телефонну розмову з послом КНР в Україні Фан Сяньжуном. Китай люб’язно погодився в ці безперечно важкі для всього світу часи зробити прямий телеміст, щоб китайські лікарі змогли поділитися власним досвідом з нашими медпрацівниками та вірусологами", - написав Прем'єр-міністр.

Телеміст орієнтовно відбудеться найближчого вівторка.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня у світі зареєстровано 286 696 випадків захворювання на Covid-19, 11 889 смертей і 93 602 випадків видужання.