Україна має з 28 березня повністю зупинити пасажирський рух через кордон – Шмигаль

Україна має із 28 березня зупинити пасажирський рух через кордон в обидві сторони.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо, до кінця дня п'ятниці, ми повинні зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидві сторони", - сказав Шмигаль.

Глава уряду доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ, а також Міністерству внутрішніх справ напрацювати відповідне рішення, яке повинні внести на розгляд на позачерговому засіданні уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

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В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.