В Україні на місяць продовжили карантин у закладах освіти

У зв'язку з рішенням Кабінету міністрів подовжити загальнонаціональний карантин до 24 квітня включно, заклади освіти мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

Про це інформує Міністерство освіти й науки у Facebook.

"Загальнонаціональний карантин, який мав тривати до 3 квітня включно, продовжено на 21 день – до 24 квітня включно. Відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну.

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Також у МОН зазначили, що передбачаються зміни у проведенні пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Докладна інформація про це буде оприлюднена на сайті МОН 26 березня.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.