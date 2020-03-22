В Одесі скасовують пільговий проїзд у транспорті

Одеська мерія скасовує з 23 березня пільговий проїзд у громадському транспорті.

Про це поінформував віцемер Павло Вугельман, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Одесі продовжує працювати громадський транспорт, що здійснює маршрутні перевезення пасажирів. Але з понеділка ми плануємо скасувати пільговий проїзд для всіх категорій населення на період карантинних заходів", - зазначив Вугельман.

Віцемер закликав містян, особливо похилого віку, "залишатися у ці дні вдома - не користуватися громадським транспортом".

За його словами, в Одеській області поки що не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом Covid-19. Проте обласна й міська влади здійснюють закупівлі всього необхідного з метою забезпечення всім необхідним медиків чотирьох "опорних" лікарень. Зокрема, спецавтомобілями для бригад "швидкої допомоги", медичною апаратурою, тест-системами, антисептиками та засобами індивідуального захисту.

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Станом на 22 березня, в Одеській інфекційній лікарні перебувають 14 пацієнтів з підозрою на інфікування коронавірусом. Біоматеріали передано для досліджень до вірусологічної лабораторії.

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Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.