У Житомирі на час карантину скасували пільговий проїзд у транспорті
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Пропонується на період обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу тимчасово обмежити пільгове безоплатне перевезення у громадському транспорті», - наголосив начальник управління транспорту і зв’язку міськради Костянтин Підпокровний.
За його словами, наразі кожен транспортний засіб перевозить не більше 10 пасажирів і 5-6 із них є пільговиками, тому таке рішення є вимушеним, аби обмежити для них проїзд.
Як зауважив міський голова Сергій Сухомлин, якщо не обмежити кількість людей, які пересуваються транспортом, то доведеться зупини його рух, а це буде ударом по життєдіяльності міста. Він пояснив, що є підприємства, роботу яких зараз неможливо зупинити, тому їх працівникам потрібно туди добиратися.
Рішення виконкому набирає чинності з 21 березня.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня введено тритижневий карантин та низку обмежувальних заходів.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.
Станом на 20 березня у світі зареєстровано 244 523 випадків зараження коронавірусом, з них 86 031 особа одужала, 10 030 померли.