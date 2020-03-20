У Житомирі на час карантину скасували пільговий проїзд у транспорті

У Житомирі з 21 березня тимчасово обмежили пільговий проїзд у громадському транспорті, аби попередити розповсюдження коронавірусу.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пропонується на період обмежувальних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу тимчасово обмежити пільгове безоплатне перевезення у громадському транспорті», - наголосив начальник управління транспорту і зв’язку міськради Костянтин Підпокровний.

За його словами, наразі кожен транспортний засіб перевозить не більше 10 пасажирів і 5-6 із них є пільговиками, тому таке рішення є вимушеним, аби обмежити для них проїзд.

Як зауважив міський голова Сергій Сухомлин, якщо не обмежити кількість людей, які пересуваються транспортом, то доведеться зупини його рух, а це буде ударом по життєдіяльності міста. Він пояснив, що є підприємства, роботу яких зараз неможливо зупинити, тому їх працівникам потрібно туди добиратися.

Рішення виконкому набирає чинності з 21 березня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня введено тритижневий карантин та низку обмежувальних заходів.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.

Станом на 20 березня у світі зареєстровано 244 523 випадків зараження коронавірусом, з них 86 031 особа одужала, 10 030 померли.