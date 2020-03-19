В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу — МОЗ

В Україні лабораторно підтверджені вже 26 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

"В Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них – летальні", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, в Україні станом на 20:00 19 березня лабораторно підтверджено 21 випадок Covid-19. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу: в Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.