На Буковині підтвердили ще 5 випадків Covid-19

У Чернівецькій області підтвердили ще 5 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це під час прямого включення на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Щойно ми отримали результати лабораторних досліджень, які підтвердили, що кількість заражених коронавірусом буковинців зросла на 5 осіб. Серед захворілих є не лише люди, які повернулися з-за кордону, а й контактні особи вже підтверджених випадків COVID-19. Тепер на Буковині вже є 15 хворих на цю недугу", - сказав голова ОДА.

Також він подякував лікарям, які працюють в інфекційному відділенні обласної лікарні та підтримав рішення керівництва держави про доплати медикам.

"Ми також максимально долучаємося до цієї ініціативи та силами обласної державної адміністрації забезпечуємо в тому числі й доставку лікарів на роботу і з роботи додому", - додав Осачук.

У МОЗ інформацію підтвердили. Там додали, що п'ятеро українців, у яких в Чернівецькій області підтвердили зараження коронавірусною інфекцією, вже ізольовані.

"Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ ввечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України зафіксовано 5 нових випадків інфікування. Відтак всього в Україні наразі лабораторно підтверджені 26 випадків коронавірусної інфекції.