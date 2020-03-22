Одеситів закликають грошима допомогти опорним лікарням

В Одеському антикризовому оперативному штабі боротьби з коронавірусом під керівництвом голови ОДА Максима Куцого і бізнесмена Андрія Ставніцера визначили потреби опорних лікарень у засобах захисту - і закликали громадян жертвувати на боротьбу з COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє сайт штабу "Одеса vs COVID".

"В області загалом 176 бригад "швидкої допомоги". Екстреними бригадами по коронавірусу зараз визначено 18. Але виходячи з того, що одна машина везе одного пацієнта, й область у нас довга, проводиться розрахунок з потреби 50 машин", - зазначає одна з членів антикризового штабу Катерина Ножевнікова.

Зокрема, потрібні "чотири костюми на добу на 50 машин на 30 днів - 6 тисяч костюмів. Ціна зараз 400-500 грн... Сума 2 млн 700 тис. грн. Рукавички (50 тисяч) вже замовлені, респіратори - 12 тисяч - на місяць. На купівлю респіраторів потрібно зібрати ще 1 млн 200 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

А загалом на місяць, за розрахунками членів антикризового штабу, знадобиться 422,5 млн грн.

За даними співголови антикризового штабу Андрія Ставніцера, "добова потреба однієї опорної лікарні в засобах захисту: 250 респіраторів, 200 костюмів біозахисту, 312 дорогих і складних респіраторів FF2 або FF3, якими можна користуватися по 12 годин, бахіли, халати, окуляри тисячами".

Ставніцер акцентував, що Одеса вже виділила на боротьбу з коронавірусом 120 млн грн, а область поки що відстає.

"Тому 10,20,50 грн. Скільки зможете. Нас багато. Ми обов'язково впораємося", - написала Ножевнікова.

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За останніми даними, в Україні зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 - летальні.