Близько семисот одеситів створили групу "Підвезу медика"

Автомобілісти Одеси утворили групу добровольців у Viber «Підвезу медика», щоб допомогти працівникам медичних закладів, передусім медсестрам, добиратися щодня з передмістя на роботу.

Про це йдеться на спеціальній сторінці автомобілістів-добровольців у Viber.

"Це співтовариство - добровільне об'єднання водіїв, які мають бажання попутно підвезти медпрацівників "дім - робота, робота - дім" у складних умовах карантину. Це - не служба таксі й не спосіб заробити", - йдеться у повідомленні.

Учасники ініціативи зазначають, що прагнуть полегшити медикам їхнє непросте завдання - впоратися з епідемією з найменшими втратами, зазначають ініціатори спільноти.

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Станом на 20 березня до групи водіїв-добровольців "Підвезу медика" ввійшли близько семисот одеситів.

Як повідомлялося, одеські медики використали 41 із 50 експрес-тестів для діагностування коронавірусу в місцевих жителів, що повернулись із країн з несприятливою епідситуацією. Результати діагностування - негативні.