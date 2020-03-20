В Одесі не підтвердили 41 підозру на коронавірус

Одеські медики використали 41 із 50 експрес-тестів для діагностування коронавірусу в місцевих жителів, що повернулись із країн з неблагополучною епідситуацією. Результати діагностування пацієнтів на Covid-19 - негативні.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі Одеської міськради.

"Станом на 20 березня пройшов тестування на коронавірус 41 пацієнт із симптомами гострої респіраторної інфекції. Це одесити, які нещодавно повернулися з країн, де зареєстровані випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Жодна підозра не підтвердилась", - зазначили в мерії.

Станом на 19 березня в Одесі пройшли тестування на коронавірус 30 пацієнтів. Симптоми в жодному випадку не підтвердились.

Найближчими днями до міської інфекційної лікарні мають надійти 10 тис. експрес-тестів на коронавірус, придбаних коштом міського бюджету.

У цілому на заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу, які включають закупівлю медобладнання, тест-систем, засобів індивідуального захисту, медикаментів, товарів медичного призначення та дезінфікуючих засобів з бюджету Одеси виділено близько 145 млн грн.

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