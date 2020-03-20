Садовий розповів про стан львів'янина, зараженого коронавірусом

Садовий розповів про стан львів'янина, зараженого коронавірусом

Укрінформ
Львів'янин, заражений коронавірусом, наразі не має жодних клінічних проявів хвороби.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

"Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів хвороби немає, але перебуватиме й надалі під контролем", - зазначив Садовий.

Він розповів, що цей чоловік 1950 року народження, який є лікарем, повертаючись з Німеччини, усвідомлював, що є в групі ризику. Відтак, сказав Садовий, у перший же день після повернення здав аналізи на коронавірус у приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні.

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Як повідомлялося, увечері 20 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті зареєстровано випадок коронавірусу. За його словами, позитивний результат у чоловіка, який повернувся з ФРН, підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я МОЗ.

В Україні станом 20 березня МОЗ підтвердив 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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