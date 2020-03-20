Садовий розповів про стан львів'янина, зараженого коронавірусом

Львів'янин, заражений коронавірусом, наразі не має жодних клінічних проявів хвороби.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

"Станом на сьогодні почувається добре, жодних клінічних проявів хвороби немає, але перебуватиме й надалі під контролем", - зазначив Садовий.

Він розповів, що цей чоловік 1950 року народження, який є лікарем, повертаючись з Німеччини, усвідомлював, що є в групі ризику. Відтак, сказав Садовий, у перший же день після повернення здав аналізи на коронавірус у приватну лабораторію. Весь час намагався бути в максимальній самоізоляції. Після отримання позитивних результатів одразу звернувся до інфекційної лікарні.

Як повідомлялося, увечері 20 березня мер Львова Андрій Садовий заявив, що в місті зареєстровано випадок коронавірусу. За його словами, позитивний результат у чоловіка, який повернувся з ФРН, підтвердили дві приватні лабораторії у Львові і Києві. Матеріали відправлені в Центр громадського здоров‘я МОЗ.

В Україні станом 20 березня МОЗ підтвердив 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківській області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.