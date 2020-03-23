Лабораторії мають обладнання, яке за день може робити тисячу досліджень – Ляшко

Найближчим часом Україна очікує ще одну партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу у понеділок 23 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні в Україні наявні тести з експрес-діагностики, які будуть використовуватися сімейними лікарями, лікарнями в інфекційних відділеннях. Частину буде передано бригадам, які працюють на виклик. І також забезпечена ПЛР тестами, які є золотим стандартом діагностики коронавірусної хвороби. Ми маємо першу поставку, найближчим часом очікуємо другу поставку. Тому турбуватися про те, що у нас бракуватиме тест-систем, не потрібно. Система охорони здоров'я відпрацьовує всі алгоритми і працює так, щоб ніхто не залишився без тестування або без встановленого діагнозу", - сказав він.

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Ляшко зазначив, що наразі в референс-лабораторіях є обладнання, яке за один день може робити тисячу досліджень.

"Нещодавно ми провели нараду з приватними лабораторіями, відпрацювали алгоритми співпраці і звітування, тому місць, де буде проходити тестування, в нас збільшується щодня. Тому питання діагностики, думаю, буде закрито", - додав він.

Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) надійшло 114 повідомлень про підозру на Covid-19, загалом же в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: АА