Головний санлікар закликає носити маски у громадських закладах

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав українців носити маски у громадських закладах, аби убезпечити себе та інших від інфікування коронавірусом.

Про це він заявив на брифінгу у понеділок, 23 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я надягнув маску з однієї причини — ми перебуваємо в світовій пандемії коронавірусної хвороби, і сьогодні ми всі потенційно можемо бути інфікованими. Маску я надягаю, коли заходжу в приміщення, де є інші люди. Маску я надягаю з однієї причини - бо я точно не знаю, чи можу я бути в інкубаційному періоді чи ні. Тому рекомендую і вам надягати хірургічну маску завжди, коли відвідуєте громадські заклади: лікарні, банки й інші об'єкти, які продовжують функціонувати", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що в Україні на сьогодні зафіксовано 73 випадки зараження Covid-19. За минулу добу, за даними ЦГЗ, зафіксовано 26 нових випадків.

Водночас Ляшко наголосив, що інформація про 8 осіб, які одужали після Covid-19, не відповідає дійсності. За його словами, досліджувалося 8 підозр на нову коронавірусну хворобу, і під час повторного тестування цих осіб не виявлено Covid-19.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 339 710, з них понад 99 тисяч осіб одужали, померли 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.