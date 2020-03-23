Київ отримав 70 тисяч медичних масок - Кличко

Столиця отримала 70 тисяч медичних масок.

Про це на брифінгу зазначив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Столиця вже отримала 70 тисяч медичних масок, що замовила, а також очікуємо днями першу партію з тих 100 тисяч масок, що відшивають на наше замовлення українські підприємства. Ще 100 тисяч масок, як я говорив раніше, місту передав соціально-відповідальний бізнес і ми будемо вдячні за будь-яку допомогу", - сказав Кличко.

Він наголосив, що передусім місто передає медичні маски та інші засоби захисту медикам у лікарні.

"Тести, що отримує Київ, передають у лікарні та сімейним лікарям, які зможуть виїжджати до хворих із симптомами на коронавірус та робити їм тести оперативно", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на Covid-19 становить 339 710, з них більш як 99 тисяч осіб одужало, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.