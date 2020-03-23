Нацгвардія почала розвозити тест-системи на коронавірус по областях

Національна гвардія доправить тест-системи на Covid-19 у всі області України до кінця дня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба відомства.

«Нацгвардія в супроводі медиків розпочне доставку тест-систем, що надійшли, по областях. Для цього буде використана авіація і спецавтомобілі. До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни», - сказав міністр.

Як повідомлялося, цієї ночі в Україну прибув літак із Китаю з великою партією тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

На цей час в Україні підтверджено 73 випадки інфікування коронавірусом нового типу, три з них летальні.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

У Київській, Чернівецькій, Житомирській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській областях та місті Києві запроваджено надзвичайну ситуацію.

Закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Фото: Facebook МВС України