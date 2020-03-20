“Голос” вимагає від МОЗ почати масштабне тестування на коронавірус

Партія «Голос» вчергове вимагає від міністра охорони здоров’я Іллі Ємця негайно і прозоро розподілити в регіони тест-системи для визначення коронавірусу. Йдеться як про наявні тест-системи, так і про ті, що мають надійти з Китаю цими вихідними.

Про це йдеться в заяві політсили.

«Влада також повинна оприлюднити інформацію про те, скільки тестів є в кожній області. Наявна в нас інформація показує, що в деяких регіонах тестів немає взагалі. Централізацією тестів в Києві міністр Ємець ставить під загрозу життя тисяч людей в усіх областях України. А використанням старих алгоритмів дій для медиків лише погіршує ситуацію і ризикує здоров’ям і життям самих медичних працівників. Адже вже сьогодні необхідно дозволити тестування не лише тих, хто повернувся з-за кордону», – наголошують у «Голосі».

У політсилі наголошують, що тестування має бути масовим, а необхідні зміни в інструкції для лікарів потрібно внести негайно.

За даними «Голосу», Україна на останньому місці у світі за кількістю протестованих людей, і це серйозна проблема. Досвід інших країн свідчить: що раніше держава починає масово тестувати людей та визначати контактних осіб, то більше шансів стримати пандемію.

«Громадян України ми закликаємо максимально виконувати вимоги карантину: залишатися вдома, не ставити під загрозу ані своє життя, ані життя десятків ваших близьких», – наголошується у заяві.

У партії підкреслили, що про необхідність негайної зміни алгоритму дій свідчить приклад Івано-Франківська, де напередодні померла жінка, так і не дочекавшись діагностики. Вона не була за кордоном, і через затягування діагностування могла контактувати з багатьма людьми. Більше того, діагностувати ані її, ані тих, з ким вона контактувала і хто має симптоми, в області просто немає чим, підкреслили у «Голосі». У партії посилаються на відповідь Івано-Франківського обласного департаменту охорони здоров’я про те, що тестів в області немає.

«Голос» із початку березня вимагає від МОЗ терміново відправити тест-системи в кожну область держави. Натомість кілька тисяч тестів лежали в Києві весь цей час, а МОЗ не розробляв або не оновлював алгоритмів дій для лікарів, хоч ситуація змінюється кожної години, підкреслюють у партії.

«Перше повідомлення про можливу відправку тестів у кілька регіонів з’явилося лише тиждень тому. Але інформації, в яких регіонах скільки тестів, досі немає. На запити МОЗ не відповідає. Це означає, що або міністр Ілля Ємець приховує інформацію про наявність тестів в регіонах, або тест-систем в областях України досі немає. Вони наявні лише в окремих областях, де закуплені за кошти місцевих бюджетів або благодійників (Хмельницька, Житомирська, Вінницька)», – підкреслюють у політсилі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня, станом на ранок на території України зафіксовано 26 випадків коронавірусу Covid-19 у шести областях і місті Києві.