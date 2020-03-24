Кличко повідомив про три нових випадки COVID-19 у столиці

Кількість киян, що захворіли на коронавірус, зросла в столиці до 31 особи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Всі троє киян, що захворіли — чоловіки", - розповів Кличко.

За його словами, двоє захворівших лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, який повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки", - додав очільник столиці.

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Нагадаємо: наразі в Україні офіційно підтверджено 104 випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (38), Житомирській (2), Київській (16), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (5), Черкаській (1) областях і в Києві (31).