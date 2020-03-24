У Броварах зафіксували перший випадок Covid-19 - мер

У Київській області у місті Бровари 24 березня у жінки лабораторно підтвердили наявність COVID-19.

Про це у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Маю неприємні новини. Щойно отримали лабораторне підтвердження наявності інфекції COVID-19 у броварчанки, яка була госпіталізована вчора до інфекційного відділення ББКЛ (Броварська багатопрофільна клінічна лікарня — ред.)", — написав Сапожко.

За його словами, жінці 21 рік. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Попередньо відомо, що вона мала контакт з іноземцями", — додав міський голова.

Раніше 24 березня коронавірусну інфекцію лабораторно підтвердили ще у двох людей на Тернопільщині.

Нагадаємо: наразі в Україні офіційно підтверджено 100 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2: у Чернівецькій (38), Житомирській (2), Київській (16), Донецькій (1), Дніпропетровській (2), Івано-Франківській (5), Львівській (2), Тернопільській (4), Черкаській (1) областях і в Києві (29).

Фото: АА