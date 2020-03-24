На Тернопільщині виявили коронавірус ще у двох людей

У Тернопільській області медики офіційно підтвердили захворювання на коронавірус ще у двох осіб.

Про це у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Станом на 17 год. 10 хв. 24 березня 2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2 у матеріалі від двох осіб. Всього лабораторно підтверджено в Тернопільській області 4 випадки захворювання на Covid-19», - йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого тижня на Тернопільщині зареєстровано перший випадок із захворювання на коронавірус і у зв’язку з можливим поширенням коронавірусної інфекції в області було оголошено надзвичайну ситуацію.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00. 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.