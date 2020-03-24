Коронавірус: українці розповіли, що їх непокоїть найбільше

У період поширення коронавірусу українців найбільше турбують проблеми здоров'я близьких.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології "Як українці дотримуються умов карантину".

Так, респондентів просили вказати три проблеми і складнощі, які їх зараз найбільше турбують.

"Як бачимо, на першому місці, природно, проблеми здоров’я близьких (65%), свого здоров’я (32%) та невизначеність ситуації (46%), далі фінансові труднощі (29%) та складність перебувати вдома (28%), відсутність міського транспорту (15%)", - йдеться у результатах опитування.

Водночас, загроза втратити роботу турбує 9% опитаних, а неоплачувана відпустка - 7%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll (https://inpoll.org/). Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 5%.